الاتحاد المصري يكشف تفاصيل مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

أعلن عضو اتحاد الكرة المصري، محمد تفاصيل الاتفاق على إقامة مباراة السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والزمالك في الإمارات يوم 20 فبراير/شباط المقبل.

وقال فضل في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع "فيسبوك"، محمد فضل إن مجلس أبو ظبي الرياضي سيتحمل عبء بنود كثيرة كانت تتحمل نفقاتها الشركة الراعية في النسخ السابقة، وفي مقدمتها تذاكر الطيران والإقامة وملاعب التدريب والانتقالات الداخلية".

وعدد فضل المكاسب التي تحققت للجانب المصري، حيث ارتفع العدد المسموح لكل فريق إلى 50 عضوا من بينهم 20 تذكرة في درجة رجال الأعمال، بدلا من 40 من بينهم 7 في درجة رجال الأعمال.

إضافة إلى إيجار ملاعب التدريب والانتقالات الداخلية التي تم تخصيص لكل بعثة 3 سيارات ليموزين وأوتوبيس مكيفة اضافة إلى نقل المهمات من خلال عربة خاصة، فيما زاد الاتفاق من بعثة الاتحاد المصري إلى 35 فردا.

وأوضح فضل، أن مجلس أبو ظبي الرياضي سيتحمل تنظيم المباراة بالكامل وتركيب وطباعة الإعلانات داخل وخارج الملعب، وتكاليف تطبيق تقنية "فار"، وطاقم الحكام الأجنبي الذي سيتم اختياره بمعرفة لجنة الحكام المصرية.

وقال المشرف على ملف مباراة السوبر أن مجلس أبوظبي سيتحمل أيضا نفقات الاحتفال الفني الباهر الذي سيسبق المباراة.

ونوه بأن مجلس أبو ظبي الرياضي وفر للشركة الراعية عدد 2 "ليد سكرين" لإتاحة الفرصة لزيادة عدد الإعلانات والرعاة، بالإضافة إلى بيع حق تذاكر المباراة لمجلس أبو ظبي ب 3 مليون درهم إماراتي.