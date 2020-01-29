حاكم دبي يبحث عن معلمة صاحبة مقطع متداول... فيديو

طالب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متابعيه بأن يدلوّه على من يعرف معلمة وصفها بأنها "تحمل روحا جميلة".

ونشر بن راشد على حسابه الرسمي في "تويتر" فيديو لمعلمة تستقبل الطلاب في بداية يومهم الدراسي بروح إيجابية مرحة، طالبا من الجمهور المساعدة في التعرف عليها.

وقال بن راشد في تغريدته: "بداية يوم دراسي في الإمارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة... نبحث عنها لمن يعرفها؟".

بداية يوم دراسي في الامارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة ... نبحث عنها لمن يعرفها ؟ pic.twitter.com/xkIqI0p132 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 29, 2020

يذكر أن وزارة التربية والتعليم الإماراتية شاركت في فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم BETT، أحد أكبر فعاليات تقنيات التعليم في العالم، والذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 22 – 25 يناير الجاري.

ويسلط جناح الوزارة المشارك في المعرض الضوء على حملة "تعلّم في الإمارات" الرامية إلى تعزيز الوعي بدولة الإمارات كوجهة مفضلة للطلبة الأجانب لمتابعة دراساتهم الجامعية في جامعاتها المعترف بها دولياً وتسليط الضوء علىى قطاع التعليم في الدولة القائم على الابتكار والتكنولوجيا.