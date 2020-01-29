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16:55 GMT29 يناير/ كانون الثاني 2020
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    الطلاق... أخطر ظاهرة تهدد الأسرة المصرية

    © Fotolia / Andrey Popov
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    ظاهرة زيادة نسبة الطلاق بين الشباب في الفئة العمرية بين 25-35 عاما أثارت الكثير من المخاوف لدى الأسرة المصرية، ودفعت الكثير من مراكز الدراسات للبحث في جذور تلك القضية التي تهدد نسيج المجتمع، حيث أظهرت معلومات بعض الجهات الحكومية المصرية أرقاما مفزعة حول عملية الطلاق.

    حالة طلاق كل 4 دقائق، هذا الرقم الصادم الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فبحسب الإحصاءات الرسمية تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في الطلاق إذ يتم إشهار حالة واحدة كل 4 دقائق بما يزيد عن 250 حالة طلاق يوميا، وتؤكد الإحصاءات وجود أكثر من 4 ملايين مطلقة و9 ملايين طفل ضحية الانفصال فيما تستقبل محاكم الأسرة طوابير من النساء المتزوجات الراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، الانفصال عن أزواجهن، من خلال لجوئهن إلى المحاكم المتخصصة في الأحوال الشخصية.

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    © Photo / Pixabay/ Pexels
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    وأرجع خبراء وباحثون الأمر إلى تطور نظم الزواج مع تطور المجتمعات وما أفرزته تلك التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من ثورات تكنولوجية واتصال وتداخل ثقافات وخروج المرأة للعمل وتغير الدور الرئيسي للأسرة التقليدية، التي اختلفت في بنائها وتركيبتها والأدوار الخاصة لكل فرد فيها مما أثر في نظرة المجتمع باختلاف معايير ونظم الزواج والطلاق، تلك التغيرات والتحولات كان لها أكبر الأثر في زيادة نسبة الطلاق بصورة مضطردة.

    الوعي المفقود

    قالت الدكتورة هالة عبد القادر، مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، لـ"سبوتنيك"، إن نسب الطلاق في مصر في الفئة العمرية ما بين "25-35 عام" حققت النسبة الأعلى وهو أمر صادم، ويرجع ذلك إلى أن الشباب يفتقد الرؤية والهدف لإقامة مؤسسة زوجية، وليس لديهم الوعي بفكرة الزواج وأهدافه والأسس التي تقوم عليها تلك العلاقة، هذا بالإضافة إلى صدمة الواقع بين الشاب والفتاة في الأمور الاقتصادية، حيث يصدموا بمعايشة المسؤولية والتي تفوق إمكانياتهم سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، ويكون الصدام عند أو خلاف اقتصادي ويستغنى كل طرف عن تلك العلاقة بكل سهولة.

    الاتكالية لدى الشباب

    وتابعت مديرة مؤسسة تنمية الأسرة، بجانب ما سبق هناك حالة من حالات الاتكالية لدى الشباب، لأنهم لم يستطيعوا في تلك السن تأهيل نفسه ماديا لمواجهة متطلبات الزواج، وعادة ما يتكفل الأهل بكل ذلك، لذلك لا يكون موضوع الزواج والتنصل منه مسألة صعبة، فيتم الطلاق بسهولة لأنه لم يبذل جهدا لوضع نواة لأسرة.

    وأردفت عبد القادر، هناك أيضا سبب آخر لدينا يؤدي لعملية الطلاق في تلك المرحلة العمرية وهو فكرة الصدام الاجتماعي ما بين أدوار الرجال والنساء، حيث أن الفتاة اليوم لديها طموح عالي جدا خارج البيت وحياتها الشخصية وموقعها في العمل، الأمر الذي يرفضه بعض الشباب ويكون لديه نوع من الفهم الخاطئ لمعنى الرجولة في غياب الحوار بين الطرفين، ويحدث الصدام الذي ينتهي بالطلاق.

    امرأة سعودية
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
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    وأضافت عبد القادر، هناك غياب للموضوعات المشتركة بين الطرفين، فنحن نقوم بعمل تدريبات للمقبلين على الزواج واكتشفنا أن الكثير من الشباب يفتقد للحوار المشترك بينه وبين زوجته بعد الزفاف، كما أن هناك حالة من حالات الهشاشة الفكرية بين الطرفين، وهنا يحدث بينهما مبكرا ما نطلق عليه حالة "الخرس الزوجي"، وتتحول العلاقة إلى نوع من الملل لا يشعروا فيها بجدوى الاستمرارية وعدم استفادته من تلك العلاقة. 

    وأوضحت مديرة مؤسسة تنمية الأسرة، إن الزواج عن قصص حب مسبقة قد يكون أكثر عرضة للفشل نظرا لأن الطرفين وضعا أمامهما حياة ربما تكون غير واقعية وبعد الزواج ترى الفتاة أن أحلامها بالحياة الرومانسية والرفاهية التي ربما كانت تفتقدها في منزل الأسرة قد تبخرت، وكذا الشاب لا يرى في الفتاة ما كان يتخيله من روماسية وعاطفة جياشة نتيجة الصدام بالواقع، هنا يكون الطلاق أقرب، على العكس من ذلك في الزواج التقليدي، حيث يكون الاستقرار أكثر لأن الطرفين يحسبان الأمور جيدا ويريدان تكوين أسرة.

    وأكدت عبد القادر، أن الشاب والفتاة تقع على عاتقهم المسؤولية في فشل الزواج، ومنذ العام 2007 ونحن ننادي بفكرة ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج، وأن نربي فيهم فكرة مؤسسة الزواج لتتواكب مع المتغيرات المحيطة بهم.

    ثقافة المرأة والرجل

    وقالت الدكتورة هدى بدران، الرئيس السابق لمنظمة المرأة العربية، لـ"سبوتنيك"، إن أحد أسباب الطلاق في السن ما بين 25-35 عاما، هو حدوث تغير في وضع المراة المصرية، حيث أصبحت تعمل أكثر وبدأت في الاعتماد على نفسها ماديا، كما زاد وعيها وثقافتها عن طريق جمعيات المرأة.

    جيف بيزوس
    © AP Photo / Cliff Owen
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    وتابعت رئيسة منظمة المرأة العربية، في الفترات الأولى للزواج تكون هناك تنازلات من الطرفين و يتلاقوا في نقطة وسط لكي يمكن استمرار العلاقة الزوجية، جرت العادة في الماضي أن المرأة هى التي يجب أن تتحمل، هذه الثقافة حدث بها تغيير بالنسبة للفتاة ولم يحدث بالنسبة للشاب والذي مازال يشعر بالتميز عن الفتاة والتي يجب عليها الرضوخ لطلباته، هذا الأمر لم يعد تقبله.

    العزوف عن الزواج

    وأضافت بدران، أنه بجانب النسبة العالية للطلاق في تلك المرحلة العمرية، هناك أيضا نسبة عالية بين الشباب والفتيات في تلك المرحلة العمرية مضربين عن الزواج ولا يريدون تحمل المسؤولية، ويريدون العيش بمفردهم، والقلق من الطلاق في تلك المرحلة القلق الوحيد منه عندما يكون هناك أطفال، ونتمنى أن يكون لدينا دراسة شاملة تبحث تلك الظاهرة في مختلف البيئات الاقتصادية والاجتماعية وتوضح نسبها وأبعادها بشكل علمي.  

    تقارير رسمية

    وكشف تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء المصري العام الماضي 2019، أن حالات الطلاق وصلت إلى مليون حالة في العام 2018 بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، وقد وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعنى أن حالات الطلاق، تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

    وبحسب إحصاءات محاكم الأحوال الشخصية، فقد تخطت حالات الخلع 250 ألف حالة 2018، أي بزيادة 89 ألف حالة بالمقارنة بـ 2017.

    التعبئة والاحصاء

    ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول معدلات الطلاق خلال الـ 10 أعوام الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 141.4 ألف حالة في 2009، إلى 211.5 ألف حالة لعام 2018، غير شاملة حالات الطلاق التي تمت من خلال القضاء.

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