رسالة من الملكة رانيا للعاهل الأردني في عيد ميلاده

احتفلت الملكة رانيا، بعيد ميلاد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي يوافق اليوم 30 يناير/ كانون الثاني.

ووجهت الملكة رانيا رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، لزوجها الملك عبد الله، مرفقة بصورة تجمعهما.

وعلقت عليها، باللغتين العربية والإنجليزية، قائلة: "دمت لنا أبا الحسين أشرف وأنبل وأثبت الرجال".

وفي سياق متصل، نشرت قناة "المملكة تي في" تقريرا متلفزا، بمناسبة عيد ميلاد العاهل الأردني، وقالت إن الملك عبد الله حرص منذ توليه سلطاته الدستورية على جعل الأردن نموذجا للإنجاز والعطاء والأمن والأمان والوحدة الوطنية والعيش المشترك.

وأضافت أنه حرص على إبراز الصورة السمحة للدين الإسلامي الحنيف ومواصلة القيام بالدور التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.