"فاشنيستا" كويتية تثير استياء المتابعين بمقطع لتعنيف ابنها... فيديو

أثارت الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل استياء رواد مواقع التواصل بعد أن انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تعنف نجلها.

وقال موقع "الإمارات اليوم" إن الفيديو تم التقاطه من خلال كاميرا مراقبة داخلية، وتظهر نهى نبيل وهي تعنف وتوبخ ابنها الصغير بألفاظ نابية تخدش الحياء.

#نهى_نبيل بالمقطع هني مبين ان الولد مسوي شي كبييير من طريقة كلامهاا معاه حتى لما انفعلت وجت تبي تضربه الاب حط ايده عالولد حتى موقادر يتدخل لان واضح الموضوع قوي فامحد يدري شنو السالفه ولاتخلون العاطفه تاخذكم الام ادررى بمصلحة ولدها pic.twitter.com/DSJ63duVW0 — twee7 (@KwChanel) January 29, 2020

وأثار المقطع موجة من الجدل والانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر مقطع الفيديو خلال ساعات محدودة تريند "تويتر"، عبر هاشتاغ (#نهى_نبيل)، نشره وتداوله متابعوها تحت وطأة الصدمة، معبرين عن استيائهم من هذا التصرف الذي اعتبروه شديد الإساءة للإعلامية الكويتية.

وظهرت نهى نبيل بالفيديو في بيتها تعنف ابنها الصغير بإشارات وصوت عالٍ في حضور زوجها الذي يبدو أنه فضل السكوت وعدم التدخل، ما أثار موجة غضب من قسوة التعامل مع طفل صغير وتعديها السافر على حقوقه وإهانته بهذا الشكل، فيما رأى البعض إنه ليس من حق أحد أن ينتهك خصوصية أي منزل وتسريب مثل هذا المقطع.