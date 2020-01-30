كويتية تستغل جمالها وتسرق مبالغ ضخمة من عملاء البنوك

تمكنت الشرطة الكويتية من إلقاء القبض على مواطنة تستغل جمالها وأناقتها، في سرقة عملاء البنوك، بمساعدة صديقها.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، نجحوا في إنهاء النشاط الإجرامي لشخص من فئة "البدون" وصديقته المواطنة، الذي استمر لفترات طويلة.

وقالت الشرطة الكويتية إن المتهمة وصديقها كانا يراقبان عملاء البنوك، بعد سحبهم مبالغ مالية كبيرة، وعند خروجهم من البنك يقومان بملاحقتهم من دون أن يشعر بهما الضحايا، وعندما يقوم الضحية بركن مركبته في أي موقف سيارات تحين اللحظة المواتية لكسر زجاج المركبة والاستيلاء من داخلها على حقيبة الأموال.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله "إن الفتاة ذات هيئة جميلة وملابس أنيقة وهاتف ذكي متطور وساعة باهظة الثمن تدخل إلى البنك، وتظل لفترة طويلة تراقب بنظرات ثاقبة من يقوم بسحب مبالغ مالية كبيرة، وتختار ضحيتها بعناية كبيرة، وعندما يخرج من البنك وفي يده الحقيبة المملوءة بالأموال تلحق به على وجه السرعة وتستقل المركبة مع صديقها المنتظر في الخارج، ويقومان بالسير خلفه وتتبعه طوال اليوم، وبعد أن يقوم الضحية بركن المركبة تترجل الفتاة وتسير خلفه وعندما يبتعد عن سيارته تعطي إشارة لصديقها الذي يقوم بكسر زجاج المركبة، والاستيلاء على الأموال والهرب معها".

وتابع أن "المتهمين ارتكبا عشر جرائم في محافظات عدة وبنوك مختلفة بالطريقة والأسلوب نفسه، وسرقا مبالغ مالية طائلة تقدر بمئات الآلاف من الدنانير".

وأشار المصدر إلى أن "رجال المباحث أحالوهما إلى جهة الاختصاص بعد توثيق اعترافاتهما، حيث أرشدا عن جزء كبير من المال، وأنفقا الجزء الآخر على مظهرهما الاجتماعي، وسفرهما في رحلات طويلة إلى دول متعددة ومختلفة".