شاب مصري ينتحر بسبب لعبة "الحوت الأزرق"

أقدم شاب مصري، اليوم الخميس، على الانتحار شنقا في منزله، بسبب لعبة "الحوت الأزرق".

يبلغ الشاب من العمر 35 عاما، وأنهى حياته داخل منزله في نجع (قرية صغيرة) سباق التابع لمركز أبوتشت في محافظة قنا، في صعيد مصر، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

وكشفت تحريات رجال الأمن أن الشاب كان يدمن لعبة الحوت الأزرق على الإنترنت، وأنها السبب وراء انتحاره.

وتم نقل جثة الشاب إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

يشار إلى أن لعبة "الحوت الأزرق" كانت انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت أرواح العشرات من المراهقين والأطفال حول العالم وصولا إلى الدول العربية، حيث تم تسجيل عدة حالات وفاة، منها ثلاث حالات انتحار في الكويت وخمسة حالات في الجزائر وثلاثة في مصر، وذلك في العام الماضي.

وتتكون اللعبة من 50 تحديا يرسل إلى المستخدمين يوميا، منها مشاهدة أفلام الرعب وجرح اليد لرسم الحوت الأزرق وفي التحدي النهائي يطلب من اللاعب الانتحار.