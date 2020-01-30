الزمالك المصري يقترب من المشاركة في كأس السوبر الأفريقي

أكدت فضائية الزمالك المصري، مساء اليوم الخميس، بأن الفريق اتخذ خطوة نحو المشاركة في كأس السوبر الأفريقي.

ونقل الموقع الإلكتروني "يالا كورة"، مساء اليوم، الخميس، عن قناة الزمالك، أن مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل قائمة فريقهم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص مواجهة السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر السوبر الأفريقي بين الزمالك المصري ونظيره الترجي التونسي، شهر فبراير/شباط المقبل، رغم أن الزمالك كان قد اعترض في وقت سابق على إقامة المباراة في قطر.

وكان أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قال في تصريحات لفضائية الزمالك خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:

نرفض خوض المباراة في قطر، هناك تهديدات مباشرة بالقتل للاعبين وأعضاء مجلس الإدارة، ولابد أن يصل الموضوع للاتحاد الأفريقي، فالزمالك نادي كبير.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنهم لا يجدوا أي مشكلة في مواجهة الترجي، ولكن ليس في قطر لذا يخاطبون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأن أهم شيء أمان بعثة فريقهم.

وأتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حديثه بتوجيه رسالة لجماهير ناديه:

لا تقلقوا من الخصومات والعقوبات فنحن نضع هذه الأمور في حساباتنا.

ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبة على الزمالك حال رفضه المشاركة في السوبر الأفريقي.