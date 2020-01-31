إيلون ماسك يدخل عالم الغناء

أصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية، أول أغنية له باستخدام "الموسيقة الإلكترونية".

حملت الأغنية عنوان "Don't Doubt ur Vibe"، حيث تغزل ماسك بأغنيته الجديدة على صفحته الخاصة على "تويتر"، حيث قام بكتابة كلماتها وأدائها.

وتترد عبارة "لا تشك في عواطفك" في أكثر من مقطع في الأغنية، كما قام ماسك بنشر عدد من الصور من استوديو التسجيل.

يذكر بأن ثروة ماسك قد زادت بمقدار 2.3 مليار دولار، خلال ساعة واحدة، يوم الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني.

حيث ارتفعت قيمة أسهم الشركة في بورصة نيويورك للأوراق المالية بنسبة 2.49 في المئة، لتصل الى 580.99 دولار ثم بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 649 دولارا للسهم. وازدادت القيمة الشرائية للشركة لتصل إلى 36 مليار دولار.