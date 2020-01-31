العثور على جثة صحفية مصرية مشنوقة داخل شقتها بالقاهرة

عثرت أجهزت الأمن في القاهرة، على جثة صحفية مصرية مشنوقة ومعلقة في المروحة، داخل شقتها بمنطقة المعادي، جنوبي القاهرة.

علمت الشرطة بالواقعة بعد بلاغ من والدة الصحفية رحاب بدر والمنسقة الإعلامية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، التي أكدت أنها ذهبت لشقة ابنتها، وعندما طرقت الباب عدة مرات ولم ترد استعانت بعدد من الجيران وقاموا بكسر الباب وعثروا عليها جثة معلقة في سقف الغرفة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الأم أنها تلقت اتصالا هاتفيا من زوج ابنتها الراحلة، الذي أكد أن الصحفية الراحلة لا ترد على مكالماته الهاتفية، فطلب من والدتها الذهاب إليها.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية والقضائية، بعد المعاينة الكاملة لشقة الصحفية، عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، ووجود المتعلقات الشخصية الخاصة بالصحفية، وأن الوفاة كانت قبل فترة زمنية من العثور على جثتها.

وقامت النيابة العامة المصرية، بمناظرة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

يشار إلى أن الصحفية رحاب بدر، كانت عادت للقاهرة من أجل العمل على عدة عمليات خاصة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقرر إقامة دورته التاسعة خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، وكانت تعمل حتى يوم أمس، على اختيار عدد من المتطوعين للعمل في الدورة الجديدة للمهرجان.