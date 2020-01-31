المنتخب الأولمبي المصري يحسم مسألة استدعاء صلاح

وذكرت صحيفة "الوطن" أن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، قرر بشكل رسمى ونهائي، استدعاء محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى قائمة منتخب الفراعنة.

وقرر شوقي غريب استدعاء صلاح، بجانب ثنائي آخر من اللاعبين الكبار، سيستقر عليهما بشكل نهائي في شهر يونيو/ حزيران المقبل بعدما يحسم احتياجاته من اللاعبين.

وأضاف غريب: "مشاركة صلاح في الأولمبياد أصبحت في يده هو، والمنتخب الأولمبي بحاجة إليه في البطولة بشكل نهائي، ومشاركة صلاح ليست بيده هو فقط، بينما الأمر خاضع لموافقة ناديه، ليفربول لديه جدول مباريات وخطط معينة، لذا فلا بد من موافقته أولاً على استدعاء اللاعب".

في السياق ذاته، أعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي رغبته في استدعاء حارس فوق السن لقائمة المنتخب المشارك في الأولمبياد ضمن الثلاثي الكبار التي تسمح لوائح البطولة بضمهم، وأوضح غريب أن حسم قراره النهائي بشأن استدعاء حارس فوق السن من عدمه سيكون في شهر يونيو المقبل، بعد متابعة ما يتعلق بحراس المنتخب الأولمبي مع أنديتهم.

يذكر أن شوقي غريب كان قد صرح في وقت سابق عبر قناة "أون سبورت" بقوله: "علينا إرسال قائمة أولية تضم 50 لاعبا، صلاح سيكون رقم 1 في القائمة، باعتباره استدعاء رسمي".