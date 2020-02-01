بريطانيون يحتفلون بالبريكست... فيديو

تُظهر اللقطات المنشورة على حساب Kanatbek Abdiev على تويتر مئات الأشخاص يحملون أعلامًا بريطانية وملصقات بريكست ويرقصون ويلعبون على الآلات الموسيقية.

وعلق مستخدم آخر على فيديو نشره على تويتر: نحتفل بعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ميدان كنيسة وستمنستر، نغني أغنية، احكمي يا بريطانيا بالبحار، وأضاف: لن يكون البريطانيون عبيدا لأحد أبدا أبدا أبدا".

Brexit Celebration Party in Westminster Abbey Square, we are singing “Rule Britannia” !



Britons never never never shall be slaves!



30 more mins to go!#Brexit#LetsMakeBritainGreatAgain pic.twitter.com/uAWma25Bgf — OneWorld_UK (@OneWorld_UK) February 1, 2020

وانسحبت بريطانيا رسميا في تمام الساعة 23: 00 بتوقيت غرينيتش ليل الجمعة من الاتحاد الأوروبي.