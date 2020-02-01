بريطانيون يحتفلون بالبريكست... فيديو

تُظهر اللقطات المنشورة على حساب Kanatbek Abdiev على تويتر مئات الأشخاص يحملون أعلامًا بريطانية وملصقات بريكست ويرقصون ويلعبون على الآلات الموسيقية.
Исторический момент #brexit pic.twitter.com/aNa5EzAKDf— Kanatbek Abdiev (@Abdieff) February 1, 2020
وعلق مستخدم آخر على فيديو نشره على تويتر: نحتفل بعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ميدان كنيسة وستمنستر، نغني أغنية، احكمي يا بريطانيا بالبحار، وأضاف: لن يكون البريطانيون عبيدا لأحد أبدا أبدا أبدا".
Brexit Celebration Party in Westminster Abbey Square, we are singing “Rule Britannia” !— OneWorld_UK (@OneWorld_UK) February 1, 2020
Britons never never never shall be slaves!
30 more mins to go!#Brexit#LetsMakeBritainGreatAgain pic.twitter.com/uAWma25Bgf
وانسحبت بريطانيا رسميا في تمام الساعة 23: 00 بتوقيت غرينيتش ليل الجمعة من الاتحاد الأوروبي.
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