واتسآب... "رسالة سوداء" تخبرك بتوقف التطبيق على هاتفك إلى الأبد

يتوقف تطبيق التراسل الفوري، واتساب، عن العمل على ملايين االهواتف الذكية مع بداية الشهر الجاري.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن واتساب توقف عن العمل على ملايين الهواتف الذكية، العاملة بنسخ أقدم من أنظمة التشغيل في هواتف "أبل" و"أندرويد".

وأوضحت أن عدد كبير من مستخدمي التطبيق فوجئوا بـ"رسالة سوداء" عند فتح التطبيق، تقول إن "واتساب" لا يدعم هذا الهاتف، وتنصح بالانتقال لهاتف آخر.

ولن يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة ابتداء من اليوم السبت، وذلك نظرا لإجراء تحديث مهم على "واتساب".

وخسرت الهواتف العاملة بنظام "ويندوز" ميزة تشغيل التطبيق هي الأخرى، إلى جانب مجموعة كبيرة من الهواتف العاملة بنسخ قديمة من "آندرويد" و"iOS".

وكان عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر في العالم "واتسآب" قد اشتكى، يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، من عطل مفاجئ يضرب التطبيق.

وأشار موقع "داون ديتكتور" إلى أن تطبيق "واتسآب" المملوك لفيسبوك، تعرض لعطل مفاجئ في نسخه العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" على هواتف "آيفون" و"ويندوز موبايل".

وأوضح "داون ديتكتور" أن معظم من اشتكوا من عطل واتسآب، اشتكوا من عدم تمكنهم من إرسال صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية مسجلة أو أي ملفات مرفقة.