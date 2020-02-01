إغلاق متاجر أبل في الصين بسبب فيروس كورونا

قالت شركة "أبل"، اليوم السبت، إنها ستغلق جميع متاجرها الرسمية ومكاتب الشركة في الصين، حتى 9 فبراير/شباط، وذلك بسبب تصاعد المخاوف من تفشي فيروس كورونا، والذي ارتفع عدد ضحاياه إلى أكثر من 250 خلال أسبوع.

وقالت آبل في بيان، نقلته رويترز، "بناءً على أحدث توصية من خبراء صحة بارزين، فإننا قررنا غلق جميع مكاتبنا ومتاجرنا ومراكز الاتصال التابعة لنا في الصين حتى 9 فبراير". وقالت الشركة إنها تتطلع إلى إعادة فتح المتاجر "في أقرب وقت ممكن".

وكانت أبل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قد أغلقت ثلاثة متاجر في الصين بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا ، لتنضم بذلك إلى عدد من شركات بيع التجزئة، منها شركة ستاربكس وشركة ماكدونالدز، الذين قرروا إغلاق المتاجر مؤقتًا كإجراء وقائي.

في السياق ذاته، دعت العديد من الشركات الأخرى موظفيها في الصين إلى العمل من منازلهم والتوقف عن السفر غير الضروري للعمل في الأسبوع الأول من شهر فبراير.

يذكر أنه في المعتاد، تعود الشركات في الصين إلى نشاطها الطبيعي بعد نهاية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تستمر أسبوعًا.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 259، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص.

وأضافت أنه تم رصد 2102 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا، وتم الكشف عن 13 إصابة في هونغ كونغ و7 في ماكو، و10 حالات في تايوان.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل في البلاد، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسجيل حالة سابعة بفيروس كورونا.

هذا وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة.