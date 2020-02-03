كانساس سيتي يحرز لقب دوري كرة القدم الأمريكية بعد غياب طويل

أحرز كانساس سيتي تشيفز لقب دوري كرة القدم الأمريكية بعد التفوق 31-20 على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز، في المباراة النهائية للمسابقة (سوبر بول) ليتوج لأول مرة في 50 عاما مساء يوم الأحد.