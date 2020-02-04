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04:15 GMT04 فبراير/ شباط 2020
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    التوت الأزرق

    7 فواكه زرقاء لذيذة ولها فوائد صحية كبيرة... صور

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    ينجذب الكثير من الناس نحو الفواكه الزرقاء التي تميل إلى اللون الأرجواني، لما لها من طعم لذيذ وفوائد صحية.

    وتظهر الفواكه الزرقاء بهذا اللون نظرا لكثرة المركبات النباتية المفيدة التي تسمى البوليفينول في بنيتها.

    وتحتوي هذه الفواكه على نسبة عالية من مادة الإنثوسيانين، والتي قد تعزز صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان وأمراض أخرى، وفقا لموقع "هيلث لاين".

    ونستعرض في السطور التالية 7 فواكه تحمل اللون الأزرق ولها فوائد صحية كبيرة...

    1. التوت البري

    للتوت الأزرق مذاق لذيذ ومليء بالمواد المغذية، حيث إنه منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف، مليء بمعادن مثل المنجنيز والفيتامينات مثل: (C و K).

    وتشير الأبحاث إلى أن الوجبات الغذائية الغنية بالأنثوسيانين من العنب البري وغيرها من الفواكه والخضروات قد تساعد في منع الأمراض المزمنة، مثل: أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان. وأمراض الدماغ مثل: مرض الزهايمر.

    2. التوت الأسود "الكرز الأسود"

    يحتوي كوب واحد (144 غرام) من التوت الأسود على حوالي 8 جرام من الألياف، و40٪ من القيمة اليومية الموصى بها من المنجنيز، و34٪ من فيتامين C، كما توفر نفس الكمية أيضا 24٪ من فيتامين K، والذي يلعب دورا محوريا في منع تخثر الدم وصحة العظام.

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    3. توت البيلسان

    هذه الفاكهة ذات اللون الأزرق الأرجواني قد تساعد في حمايتك من البرد والإنفلونزا من خلال تقوية مناعة الجسم لديك.  

    ويعتبر العنب الأزرق مصدر غني بفيتامينات (C وB6) وهما معروفان بتقوية المناعة لدى الإنسان.

    4. العنب الأزرق (كونكورد)

    عنب كونكورد هو فاكهة صحية ذات لون بنفسجي أرجواني، يمكن أن تؤكل طازجة أو تستخدم في صنع النبيذ والعصائر والمربيات.

    وفاكهة كونكورد مليئة بمركبات نباتية مفيدة تعمل كمضادات للأكسدة. حيث تشير بعض الدراسات أن عنب كونكورد وعصيرهما قد يعززان نظام المناعة لديك.

    بالإضافة إلى ذلك، تشير العديد من الدراسات إلى أن شرب عصير عنب كونكورد يوميا قد يعزز الذاكرة والمزاج وصحة الدماغ.

    5. العنب الأسود

    العنب أو الزبيب الأسود، من الفواكه الغنية بفيتامين C، وهو مضاد قوي ومعروف للأكسدة، كما يساعد على الحماية من التلف الخلوي والأمراض المزمنة. وأيضا يوفر حماية كبيرة ضد أمراض القلب.

    بالإضافة إلى ذلك، يلعب فيتامين C دورا رئيسيا في التئام الجروح وشفائها، وتقوية مناعة الجسم، والحفاظ على جلدك وعظامك وأسنانك.

    6. الخوخ الأزرق

    الخوخ الأزرق يعتبر مصدر أساسي في صناعة مربى الخوخ، والذي يعتبر أحد الفواكه التي تساعد على حل المشاكل الهضمية، بما في ذلك الإمساك، وهو مرض يصيب ما يقدر بنحو 14٪ من سكان العالم.

    ويعتبر الخوخ الأزرق غني بالألياف، حيث يحتوي نصف كوب (82 غرام) على 6 غرامات من الألياف.

    7. الطماطم الزرقاء

    تزرع الطماطم الزرقاء، والمعروفة أيضًا باسم الطماطم الأرجوانية أو "نيلي روز"، لأنها تعتبر مصدر غني بمادة الأنثوسيانين.

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    تشير العديد من الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على أطعمة غنية بالأنثوسيانين قد تقلل الالتهاب، وتحمي من أمراض القلب، وتعزز صحة العين والدماغ.

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