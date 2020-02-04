تركي آل الشيخ يكافئ لاعبي الأهلي

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، على التواصل مع مسؤولي الفريق.

وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن آل الشيخ هنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تأهل فريق كرة القدم إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال للأندية الأفريقية.

وجاءت تهنئة آل الشيخ على الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها، وخضوعه لأكثر من جراحة دقيقة في أمريكا خلال الفترة الماضية.

وأكد الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة، وحرصا منه على الاستمرار في مساندة الفريق، قرر منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وتمنى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، التوفيق للنادي الأهلي في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير النادي بإحراز اللقب القاري.

ومن جانبه، عبر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تثمين الفريق وإدارته لمساندة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه الدائم بمسيرة فريق الكرة، على الرغم من متاعبه الصحية، وتمنى له تمام الشفاء والعودة إلى وطنه ومحبيه.

ويشار إلى أن تركي آل الشيخ، أعلن الأسبوع الماضي، عن تجهيز أغنية جديدة للنادي الأهلي وجماهيره في الفترة المقبلة، ناشرا كلمات الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" معلنا إطلاقها قريبا.