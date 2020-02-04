ضجة بسبب قبلة زوج ميريام فارس... فيديو

أثار مقطع فيديو جديد للفنانة اللبنانية، ​ميريام فارس، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحة المعجبين الخاصة بالفنانة ​ميريام فارس،​ فيديو قصير لها برفقة زوجها، داني متري، وهو يقبلها على خدها.

View this post on Instagram داني & ميريام 💋💕 A post shared by The Myriamees | الميرياميين (@themyriamees) on Feb 2, 2020 at 2:22pm PST

وتبين من صفحة المعجبين بميريام فارس أن الفيديو حصد العديد من الإعجابات، خاصة وأن داني متري، زوج الفنانة اللبنانية، نادرا ما يظهر في الصور والفيديوهات.

يشار إلى أنه سبق الترويج لخبر طلاق ميريام فارس، بسبب قلة ظهور داني متري إلى جانبها.

واحتفلت الفنانة اللبنانية بعيد ميلاد نجلها، جايدن، الرابع، وسط حفاوة كبيرة على السوشيال ميديا.

View this post on Instagram من اجواء احتفالات عيد ميلاد جايدن ابن ميريام 🦜💕🎊 A post shared by The Myriamees | الميرياميين (@themyriamees) on Feb 2, 2020 at 2:08pm PST

ونشرت ميريام فارس، صورا من عيد ميلاد نجلها، متمنية رؤيته دوما بكل فرح وأمل، فهو دنيتها وفرحتها وحياتها، داعية له بطول العمر.