تركي آل الشيخ: الزمالك كان أسهل طريق أمام الأهلي في أفريقيا

سخر رئيس هيئة الترفيه السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، من فريق الزمالك المصري قبل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، بأحد فنادق السادس من أكتوبر.

وكتب آل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدا بمواجهة نادي الزمالك، لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم... دعواتكم لي فأنا محتاج لها".

وتأهل للدور ربع النهائي 8 فرق منها 6 عربية، هي "الزمالك والأهلي المصريان، الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسيان، الوداد والرجاء المغربيان"، إلى جانب فريقي مازيمبيى الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويتواجد في التصنيف الأول متصدري المجموعات الأربع، وهم مازيمبيى والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء.

ويستحيل أن يواجه النادي الأهلي المصري نظيره الزمالك في الدور ربع النهائي، لكونهما معا في التصنيف الثاني. ومن المقرر أن يقعا مع أحد فرق التصنيف الأول مازيمبيى، النجم الساحلي، صن داونز والترجي.