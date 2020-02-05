شمس الكويتية تتحدى فيروس "كورونا" في الصين... صورة

ظهرت الفنانة ​شمس الكويتية​، في صورة لها داخل أحد المطارات في الصين.

ونشرت شمس الصورة، عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام"، والتي أثارت حالة من الجدل بين جمهورها.

View this post on Instagram جايالِك يا#كورونا 🥶🥶 الي وراي يقول شفيها الخبلة محتفلة😂😂😂😂😂😂 A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_) on Feb 3, 2020 at 4:30am PST

وعلّقت الفنانة الكويتية على الصورة:"جايالِك يا كورونا الي وراي يقول شفيها الخبلة محتفلة".

وتباينت ردود فعل جمهورها حول الصورة، وتفاعل متابعون معها بشكل كبير، واعتبر البعض أن المنشور مجرد دعابة.

وانتقد البعض الآخر تصرفها هذا، وتوجهها إلى الصين في ظل انتشار فيروس "كورونا" الجديد المتفشي هناك، والتحذيرات من السفر.

جدير بالذكر أن السلطات في مقاطعة هوبي الصينية، أعلنت اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 479 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 16600 شخصا.

وقالت وزارة الصحة في المقاطعة في بيان: "عدد الضحايا في مقاطعة هوبي ارتفع إلى 479 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى 16.6 ألف شخص".

