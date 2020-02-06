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01:37 GMT06 فبراير/ شباط 2020
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    شعار هوليوود في في لوس أنجلوس الأمريكية

    وفاة الممثل العالمي كيرك دوغلاس

    © CC0 / Pixabay
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    قال الممثل الأمريكي مايكل دوغلاس، لمجلة "بيبول" إن أباه كيرك دوجلاس، توفي عن 103 أعوام.

    وقال مايكل دوغلاس في تصريح حصري لمجلة بيبول، مساء أمس الأربعاء "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوجلاس عنا اليوم، عن عمر 103 أعوام". وذلك بحسب وكالة "رويترز". 

    وأضاف دوغلاس "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".

    ويشار إلى أن كيرك دوغلاس، ممثل أمريكي من أصل روسي، ولد في العام 1916، وكان أول فيلم له هو الحب الغريب لمارثا آيفرز (1946) مع باربارا ستانويك. وتطور دوغلاس بسرعة لتتصدر أفلامه شباك التذاكر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وعرف بأدوار الدراما الخطيرة، بما في ذلك أفلام الغرب والأفلام الحربية.

     وخلال مسيرته التي استمرت ستة عقود ظهر في أكثر من 90 فيلما، وفي عام 1960 ساعد في إنهاء القائمة السوداء في هوليوود. فيما أصبح دوغلاس نجما عالميا بعد دوره البارز كبطل ملاكمة في فيلم "البطل" (1949)، ولقي استقبالا إيجابيا وحصد منه أول ترشيح له على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل. 

    وهو أحد نجوم عصر هوليوود الذهبي، خاصة حينما قام ببطولة فيلم سبارتاكوس، في العام 1960، أحد كلاسيكيات السينما العالمية. 

    تلقى دوغلاس ثلاثة ترشيحات لجائزة الأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله، ووسام الحرية الرئاسي. وكتب عشر روايات ومذكرات. وهو في المرتبة 17 على قائمة معهد الفيلم الأمريكي بين أعظم أساطير سينما هوليوود الكلاسيكية.

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    الكلمات الدلالية:
    السينما العالمية, أمريكا, مايكل دوغلاس, هوليوود
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