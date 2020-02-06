أول تعليق دولي على وفاة "سبارتاكوس" السينما العالمية

علق السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة، داني دانون، على وفاة الممثل الأمريكي العالمي، كيرك دوغلاس، كأول تعليق دولي على وفاة "سبارتاكوس" السينما العالمية.

ونشر داني دانون تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم، الخميس، أشاد فيها بدوغلاس، خاصة حيال تأييده لدولة إسرائيل.

On film and in life, Kirk Douglas was a giant supporter of the State of Israel. A true Zionist, his legacy will live on. pic.twitter.com/8PDYBdDOdV — Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) February 6, 2020

وقال المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة:

في الفيلم وفي الحياة، كان كيرك دوجلاس مؤيدا وداعما لدولة إسرائيل، فهو صهيوني حقيقي، وسوف يبقى إرثه قائما.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، الخميس، قال الممثل الأمريكي مايكل دوغلاس، لمجلة "بيبول" إن أباه كيرك دوجلاس، توفي عن 103 أعوام.

أحد نجوم عصر هوليوود الذهبي.. وفاة كيرك دوغلاس عن 103 أعوامhttps://t.co/dWHNt0F2Tz — قناة الحرة (@alhurranews) February 6, 2020

وقال مايكل دوغلاس في تصريح حصري لمجلة "بيبول"، مساء أمس الأربعاء "ببالغ الحزن والأسى أعلن وأخوتي عن رحيل كيرك دوجلاس عنا اليوم، عن عمر 103 أعوام". وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف دوغلاس "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".

ويشار إلى أن كيرك دوغلاس، ممثل أمريكي من أصل روسي، ولد في العام 1916، وكان أول فيلم له هو الحب الغريب لمارثا آيفرز (1946) مع باربارا ستانويك. وتطور دوغلاس بسرعة لتتصدر أفلامه شباك التذاكر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وعرف بأدوار الدراما الخطيرة، بما في ذلك أفلام الغرب والأفلام الحربية.

وفاة أيقونة هوليوود الممثل كيرك دوغلاس ، والد الممثل

(مايكل دوغلاس)

عن عمر يناهز 103 عاماً . pic.twitter.com/smL9sOfxdu — Faisal Labban (@labbanf) February 5, 2020

وخلال مسيرته التي استمرت ستة عقود ظهر في أكثر من 90 فيلما، وفي عام 1960 ساعد في إنهاء القائمة السوداء في هوليوود. فيما أصبح دوغلاس نجما عالميا بعد دوره البارز كبطل ملاكمة في فيلم "البطل" (1949)، ولقي استقبالا إيجابيا وحصد منه أول ترشيح له على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

وهو أحد نجوم عصر هوليوود الذهبي، خاصة حينما قام ببطولة فيلم "سبارتاكوس"، في العام 1960، أحد كلاسيكيات السينما العالمية.

من أشهر أدوار الممثل الأمريكي من أصل روسي كيرك دوغلاس أيضاً فيلم سبارتكوس الشهير بمحرر العبيد Spartacus عام 1960. pic.twitter.com/mQZDmjpCBH — Movie News (@movies_popcorn) February 5, 2020

تلقى دوغلاس ثلاثة ترشيحات لجائزة الأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله، ووسام الحرية الرئاسي. وكتب عشر روايات ومذكرات. وهو في المرتبة 17 على قائمة معهد الفيلم الأمريكي بين أعظم أساطير سينما هوليوود الكلاسيكية.