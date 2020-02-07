عطل يضرب "تويتر" في أنحاء عديدة من العالم

وأشار موقع "داون ديتكتور"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إلى أن العطل الجديد، حرم عدد كبير من مستخدمي "تويتر" من نشر أي منشورات أو تغريدات جديدة عبر حساباتهم.

وقال الموقع إن العطل أصاب إصدارات "تويتر" عبر نسخة سطح المكتب والهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وتركزت مناطق الإصابة بذلك العطل في اليابان وأوروبا وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. ولم يصدر أي إعلان من "تويتر" لتوضيح ماهية العطل، ولا التوقيت المتوقع أن يستمر فيه.

وفي سياق متصل، ضرب عطل كبير تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، مساء أول الخميس، 6 فبراير/شباط، في مناطق عديدة بالعالم.

وأظهر موقع "داون ديتكتور" المعني بأخبار أعطال المواقع حول العالم، ظهور عطل في "ماسنجر" في أماكن عديدة بالعالم.

وظهر من العطل أن معظم مستخدمي ماسنجر، لا يمكنهم على المجموعات المشتركين فيها أو الدردشات الجماعية أن يرسلوا أي نصوص أو أي صور أو مقاطع فيديو. كما أشار الموقع إلى أن العطل موجود على نسخة سطح المكتب والهواتف الذكية.

ولكن تلك المشكلة لم تظهر بصورة واضحة في الدردشات الفردية الخاصة عبر "فيسبوك ماسنجر". وتركزت معظم الشكاوى في منطقة أوروبا وشمال أفريقيا ومناطق في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا.