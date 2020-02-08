محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية

وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن حالة من الفرحة سيطرت على أسرة صلاح، بقريته نجريج مركز بسيون، بمحافظة الغربية، بعد أن اتصل اللاعب بوالده ووالدته وأسرة زوجته، ليزف إليهم الخبر السعيد، بوضع زوجته ماجى طفلتهما الثانية، بإحدى مستشفيات انجلترا.

View this post on Instagram Back from the holiday I didn’t go on 😄 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Feb 6, 2020 at 12:15pm PST

وكانت تقارير مصرية محلية قد ذكرت أن اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، ينتظر حدثا سعيدا خلال الساعات المقبلة، وهو استقبال مولوده الثاني.

وحصل "صلاح" على إجازة مع نجوم نادي "ليفربول" الكبار خلال الأيام القليلة الماضية، ليضطر للبقاء في إنجلترا بدلا من قضائها في مصر، بحسب موقع "مصراوي".

وكان محمد صلاح نشر، مساء الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة له في "الجيم"، وكتب: "عدت من إجازة لم أذهب إليها".

ولمحمد صلاح ابنة وحيدة، هي "مكة"، التي تبلغ من العمر 5 سنوات، وولدت في العاصمة البريطانية لندن عام 2014، وتزوج محمد صلاح في عام 2013 ماغي، التي تنحدر من قرية "نجريج"، مسقط رأس اللاعب المصري الشهير.