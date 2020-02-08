أحمد حلمي وحسن شاكوش يغنيان "بنت الجيران".. فيديو

وظهر حلمي، خلال فيديو نشره عبر إنستغرام، حيث مازح حسن شاكوش، فبدأ حلمي مخاطبًا الجماهير قائلًا: “ياجماعة أنا عايز أسمعكم صوتي لأن أنا قررت أغني"، ليفاجئ الجماهير بصوت شاكوش وهو يغني "بنت الجيران"، بينما حرك حلمي شفتيه مع صوت شاكوش.

وقال له شاكوش: "نجم مصر ونجم العالم كله أستاذ أحمد حلمي"، ثم رد حلمي ساخرًا: "إيه رأيك في صوتي بقى؟" ليرد عليه المطرب قائلًا: "عالمي".

يذكر أن أغنية "بنت الجيران" للمغني المصري حسن شاكوش وصلت إلى المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد مرات الاستماع على موقع "ساوند كلاود".

وتفوق شاكوش، مطرب المهرجانات، بأغنية "بنت الجيران"، على أغاني لنجوم عالميين حيث حلت في المركز الثانى بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة في الأسبوع الحالي فقط.

ونشر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ترتيب الأغانى، معلقا عليها "أكثر 8 أغانى استماعا على ساوند كلاود".

يذكر أن حسن شاكوش حصل على درع يوتيوب الذهبي بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة "الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأة"، بحسب اليوم السابع.

وحققت أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب العربي، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.