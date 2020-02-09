رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية… بالفيديو

حقق اللاعب البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو، رقما قياسيا جديدا، بعد تسجيله بقميص يوفنتوس الإيطالي، في المباراة العاشرة على التوالي.

وحطم رونالدو الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم الفرنسي الشهير، ديفيد تريزيغيه مع النادي الإيطالي بتسجيله للمباراة العاشرة على التوالي بقميص اليوفي في الدوري.

Quel but de Cristiano Ronaldo🇵🇹🤯pic.twitter.com/VREQmQs5ed — Joueurs Portugais 🇵🇹 (@JoueursPT) February 8, 2020

وتمكن كريستيانو رونالدو من التهديف في مرمى فريق هيلاس فيرونا، ليصبح عاشر فريق على التوالي يهز شباكه في الدوري الإيطالي.

ومن خلال مباراة هيلاس فيرونا الأخيرة، حقق رونالدو، الهداف التاريخي السابق لريال مدريد الأسباني، رقما قياسيا جديدا، كأول لاعب من يوفنتوس يسجل في 10 مباريات متتالية.

ويشار إلى أن رونالدو قد رفع رصيده إلى 20 هدفا في الدوري الإيطالي لهذا الموسم.