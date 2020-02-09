بنك أمريكي يتراجع عن فصل موظفتين بعد جدل واسع

تراجع بنك "يو إس" الأمريكي عن فصل موظفتين بولاية أوريغون، بعدما أثار فصلهما جدلا واسعا.

واستقبل قرار البنك بانتقادات واسعة ما دفع الإدارة الإعلان عن إعادة الموظفتين إلى عملهما، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وقال المتحدث باسم البنك، أن أندي سيسير، الرئيس التنفيذي لشركة "يو إس بانكورب" المصرفية القابضة، وهي الشركة الأم لبنك "يو إس"، "تحدثت مع الموظفتين وطلبت منهما العودة لعملهما، حيث عادت غيلبرت لعملها، بينما تنتظر إيميلي جيمس الحصول على وظيفة جديدة في البنك".

وبدأت الأحداث حين واجه العميل مارك يوجينيو، مشكلة في صرف شيك راتبه من وظيفة جديدة.

وأشار العميل: "إنه بقي محتجزا في البنك، وكأنه موظف فيه طوال يوم ليلة رأس السنة حتى يتم صرف شيكه، وعلى أمل إصلاح الخطأ فيه“، مضيفا: ”إنه كان يتوسل موظفي البنك لمعالجة مشكلته والعودة لعائلته للاحتفال معهم في عيد الميلاد".

Their story gained international attention after it was first reported in the @Oregonian



Emily James left her job as a customer service rep for US Bank to bring Marc Eugenio $20 in gas money



She thought she was doing the right thing



A week later, she and a manager were fired pic.twitter.com/gEILBRLxVL — Devon Haskins (@devonhaskins) February 8, 2020

وبعد أن أخبره الموظفون أنه لن يتمكن من صرف ماله، أراد مارك العودة إلى منزله لكنه لم يملك ما يكفي من الوقود في سيارته.

ثم بحثت الموظفتان كيفية مساعدته، ومنحت غيلبرت إذنا بخروج جيمس من البنك، وإعطاء يوجينيو 20 دولارا حتى تنتهي مشكلته ويعود لمنزله.

وبعد عدة أيام فوجئت الموظفتان بقرار فصلهما، حيث بينتا لاحقا، أن "قرارهما كان عاطفيا ويبتعد عن المهنية في عملهما، وأنهما يتفهمان قلق الشركة على سلامة العاملين لديها".