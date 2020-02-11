فنلندا تطور منازل مخصصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة

أكدت المتحدثة باسم بلدية العاصمة الفنلندية هلسنكي، أنيلي والدن، اليوم الثلاثاء، أن البلدية وافقت على بناء منازل مؤمنة دون أقفال، مزودة بمصاعد ذكية، وأنظمة أمن فردية، للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة.

هلسنكي - سبوتنيك. قالت والدن لوكالة "سبوتنيك": "تم الإعلان في الوقت الحاضر عن فتح باب التقديم لاختيار الشركة المطورة".

وأضافت "من المهم الحفاظ على حرية الحركة، ويجب أن يتحرك الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة، بقدر ما يستطيعون ويريدون. من المتوقع أن يتحرك المرضى بأساور خاصة على أيديهم، وهي عبارة عن مفاتيح المرور التي تفتح الأبواب، وتستدعي المصاعد وتعمل كنظام أمن فردي".

ولفتت إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض لبناء مشروع في منطقة "كوسكيلا" الحضرية، وهو مجمع للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة، وسيكون داخل مشروع سكني منتظم مع رياض للأطفال والمدارس. في مجمع يضم شقق من غرفة واحدة، سوف يعيش من 200-300 شخص. من المخطط ألا يعيش أكثر من 10 أشخاص في منزل واحد.

كما لفتت أيضا إلى أنه لا تزال العديد من الحلول التكنولوجية لهذا المشروع قيد الدراسة ومن المتوقع أن يتم تزويد المركز بأحدث التقنيات. على سبيل المثال، الإضاءة التلقائية، ونظام إدارة النفايات وجمع القمامة.

يذكر أنه إذا تمت إجراءات البناء والموافقات وفقا للخطة، فسيتم افتتاح المركز الجديد في منطقة "كوسكيلا" بهلسنكي في نهاية عام 2023.

ويوجد حاليا في هلسنكي 10 مراكز بلدية لرعاية المسنين، تجمع بين المركز الطبي وخدمات إعادة التأهيل الصحية والرعاية النهارية والإقامة الدائمة.