بعد نشر فيديو لـ"مفحطة" القطيف… الأمن السعودي يتدخل

ذكرت صحيفة سعودية أن الأجهزة الأمنية في المملكة تدخلت بعد انتشار شريط فيديو أثار الجدل.

وأفادت صحيفة "عكاظ"، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية السعودية ألقت في محافظة القطيف القبض على فتاة ظهرت في مقاطع فيديو تمارس "التفحيط" مستخدمة مركبة رياضية.

وكانت فرق البحث والتحري في القطيف قد رصدت مقطع الفيديو الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي، لتنجح في تحديد هوية قائدة المركبة ويتم ضبطها وإحالتها للجهات المختصة لإقرار العقوبة النظامية بحقها.