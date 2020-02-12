وكيل أعمال محمد صلاح يوضح موقفه من الانضمام للمنتخب الأوليمبي

وضّح رامي عباس، وكيل أعمال نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، موقفه من الانضمام للمنتخب الأوليمبي المصري.

ونشر عباس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، نفى من خلالها اتخاذ قرار بشأن مشاركة مهاجم ليفربول في أولمبياد طوكيو، الصيف المقبل.

No decision has been made yet. https://t.co/r6uvOAW7kB — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) February 12, 2020

وجاء نفي رامي عباس ردا على تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، جاء فيه أن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي المصري في أولمبياد طوكيو.

وكتب عباس تعليقا على الصحيفة البريطانية، قائلا:

لم نتخذ قرارا بعد بهذا الشأن.

ويشار إلى أن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، قد صرح، أمس الثلاثاء، أنهم استقروا على اختيار محمد صلاح ضمن المنتخب المصري المشارك بالأولمبياد، لكنه نفى أن يكون قد توصل إلى اتفاق بشأن تواجد اللاعب من عدمه.

ولا يحق للمنتخب الأولمبي استدعاء لاعب للمشاركة بالأولمبياد دون الحصول على موافقة ناديه، الذي يمتلك كامل الحق، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في منعه من اللعب للمنتخب الأولمبي.