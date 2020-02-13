واتسآب ثاني أكبر منصة من حيث عدد المستخدمين

قال تطبيق الرسائل النصية واتساب، الذي تملكه شركة فيسبوك، إن عدد مشتركيه بلغ ملياري مستخدم ليصبح ثاني منصة للتواصل الاجتماعي في العالم تصل إلى هذا الرقم.

ولم يحدد واتساب كيف حسب عدد المستخدمين، لكنه كان قد ذكر في 2014 أن لديه 500 مليون مشترك، عندما اشترت فيسبوك التطبيق في صفقة قيمتها 19 مليار دولار لتعزيز شعبيتها ولا سيما بين المستخدمين الأصغر سنا، بحسب رويترز.

وتحاول فيسبوك تعزيز إيراداتها من وحداتها التي تنمو نموا سريعا مثل تطبيق الصور إنستغرام وواتساب.،وتطور الشركة أدوات التطبيق للتجارة الإلكترونية في الوقت الذي تتجه فيه لتحويل التطبيق إلى خدمة بمقابل مادي.

وكانت فيسبوك قد قالت إن عدد المستخدمين النشطين شهريا بلغ 2.50 مليار مستخدم حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول.

في سياق آخر، أضاف تطبيق واتسآب ميزة جديدة في الإصدار التجريبي الأخير الذي أطلقته الشركة على أجهزة الهواتف التي تدعم نظامي تشغيل أندرويد و آي أو إس، تسمح للمستخدمين بإزالة الرسائل بشكل تلقائي بعد انقضاء وقت محدد.

وكان أول من رصد هذه الميزة هو موقع "WABetaInfo" المتخصص في متابعة ميزات تطبيق واتساب، وكتب الموقع: "في التحديثات الجديدة لواتسآب، اكتشفنا ميزة تحت التطوير باسم (الرسائل المختفية) وسوف تسمح بإزالة الرسائل تلقائيًا بعد وقت محدد".