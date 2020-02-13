كيف تبدو الشخصيات التاريخية كما لو كانت تعيش اليوم... صور

قامت المصممة الأمريكية بيكا صلاح الدين، بإحياء الشخصيات التاريخية البارزة من الملكات والسياسيين الشهيرين، كما لو كانت تعيش في يومنا هذا.

ونشرت المصممة صورا للشخصيات التاريخية بتسريحة شعر وملابس متحضرة على "انستغرام"، وقالت بيكا، "الفن والتصميم الجرافيكي هما مهنتي، لكن التاريخ كان دائمًا هوايتي، فعملي الآن مزيج مثالي لهذين الشغفين".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @royalty_now_ 24 Дек 2019 в 10:45 PST

وأضافت بيكا أن شخصيتها التاريخية المفضلة هي آن بولين، وكل المهتمين بتاريخ عصر تيودور يعرفون أن آن معروفة بسحرها وخفة دمها، ومع ذلك فإن الصور التاريخية التي وصلت إلينا هي شاحبة وكئيبة".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @royalty_now_ 5 Дек 2019 в 2:02 PST

لهذا قامت بيكا باستخدام فوتوشوب وتغيير شكل آن بولين لرؤية ما قد تبدو عليه مع تسريحة ومكياج حديثين ولاحظت المصممة، أن الشكل الجديد لبولين ملأها بالحياة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @royalty_now_ 19 Окт 2019 в 9:52 PDT

وهكذا بدأت بيكا بنشر الصور على حساب خاص منذ عام تقريبا ولقي العمل الكثير من المعجبين، حيث لديها الآن أكثر من 80 ألف متابع على "انستغرام".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @royalty_now_ 17 Сен 2019 в 8:24 PDT

وتركز بيكا في تعديلاتها على البشرة والشعر والعينين وترسم الوجه بشكل مجزأ مستخدمة شكل الأنف والعينين والشفتين وكشفت المصممة: أحيانا أرسم ظلال العيون والرموش والحواجب والتجاعيد ولون البشرة رقميا بتفاصيل أكثر ويستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تبدو الصورة حقيقية وتنبض بالحياة مرة أخرى.