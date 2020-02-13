مسؤول مصري يكشف مصير "الحوت القاتل"... فيديو

كشف مسؤول مصري عن مصير الحوت النافق المعروف باسم "القاتل الكاذب"، والذي عثر عليه على شاطئ إحدى القرى السياحية جنوبي مدينة الغردقة.

وأكد الدكتور شوقي سبع، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أنه يتم إجراء أعمال التشريح للحوت من أجل الوقوف على أسباب نفوقه، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

وقال إنه يجري نقل الحوت النافق إلى مقر فرع المعهد بالغردقة جنوبي شرق مصر، وتشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب النفوق.

وأشار إلى أن التشريح المبدئي أكد أن الأمعاء فارغة ولا يوجد بها أي فضلات، وعقب الانتهاء من أعمال التشريح سوف يتم اتخاذ اللازم حيال تحنيط الحوت وعرضه بمتحف المحنطات بفرع البحر الأحمر للأغراض العلمية والبحثية.

وأضاف سبع أن الحوت من نوع الحوت الكاذب "False Killer Whale"، وهو من فصيلة الدلافين ويطلق عليه القاتل الكاذب لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل، ويبلغ طوله 5 أمتار ومتوسط قطر الجسم حوالي 1.5 متر، ويزن حوالي 3 أطنان.

وعثرت الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، أمس الأربعاء، على حوت نافق بشواطئ إحدى القرى السياحية جنوب مدينة الغردقة.

وقال الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر في تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع"، إنه ورد بلاغ لمحميات البحر الأحمر يفيد بالعثور على حوت نافق بالقرب من شواطئ إحدى القرى السياحية بالغردقة، وانتقلت على الفور لجنة من محميات البحر الأحمر لمعاينة الحوت.

وفي السياق، نقل الموقع عن مصدر، قوله إن "تلك النوعية من الحيتان يكون سبب نفوقها بسبب تغيبه من السرب التابع له، أو أن هناك تصادما حدث له من لنش أو مركب أثناء إبحاره".