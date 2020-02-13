مصر... حقيقة تجول 3 أسود في ميناء الإسكندرية

ردت هيئة ميناء الإسكندرية على صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ثلاثة أسود تتجول داخل ميناء، والتي زعم ناشروها أنها بميناء الإسكندرية.

وأثارت الصور، التي انتشرت اليوم الخميس، سخرية مستخدمي السوشيال ميديا، معربين عن دهشتهم من وصول الأسود للميناء والتجول وسط الحاويات.

وتساءل عدد من النشطاء عن مصير العاملين في الميناء، وماذا حدث لهم لحظة دخول الأسود.

من جانبه نفى رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن تكون الصور المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تجول 3 أسود داخل ساحة الميناء، مؤكدا أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة، بحسب صحيفة "البوابة نيوز".

وأشار إلى أن الصور غير حقيقية وليست لها أي علاقة بميناء الإسكندرية والدخيلة، ولا يسمح بأي ميناء بتجول الحيوانات المفترسة داخلها.

وأضاف الغندور أن حركة الملاحة بميناء الإسكندرية تسير بشكل طبيعي، ولا يمكن السماح بوجود حيوانات مفترسة داخل الميناء.