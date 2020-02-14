رصاصة من الزهور... شاهد "غرافيتي" بانكسي الجديدة بمناسبة عيد الحب

ظهرت غرافيتي جديدة للفنان بانكسي في مدينة بريستول البريطانية بمناسبة عيد الحب، تصور فتاة صغيرة وهي تطلق باقة من زهور حمراء.

وتعد هوية بانكسي مجهولة، وأكد الفنان أن العمل من إبداعه بعد نشره على انستغرام.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 13 Фев 2020 в 4:02 PST

وترسم اللوحة فتاة تلبس وشاحا على رأسها وفي يديها مقلاع وقد أطلقت زهورا وأوراقا حمراء مصنوعة من البلاستيك ووقع بعضها على لافتة شارع "مارش لاين".

ويلفت بانكسي من خلال لوحاته إلى القضايا الاجتماعية بإضافة لمحات محزنة على مشاهد سعيدة.

وسلط الفنان الضوء في ديسمبر/كانون الأول على قضية المشردين بمشهد يصور غزالتين من نوع الرنة وهما تجران مشردا نائما على مقعد حديقة في مدينة برمنجهام بوسط انجلترا.