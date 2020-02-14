بعد أن أثار جدلا في البرلمان… مشرعة بريطانية تعرض فستانها للبيع

جمعت تريسي برابن، عضوة البرلمان البريطاني، أكثر من 26 ألف دولار للجمعيات الخيرية من خلال بيع فستان عاري الكتف على موقع "آي باي"، كان قد أثار جدلا عندما ارتدته برابن في البرلمان الأسبوع الماضي.

وجمعت برابين، وهي وزيرة ظل في حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، الأموال لصالح جمعية "مرشدات الكشافة" في المملكة المتحدة.

180 عرضا

وتلقى الفستان، الذي نفذت الكميات المعروضة منه بمتجر "ASOS" على الإنترنت في أعقاب ضجة وسائل التواصل الاجتماعي، 180 عرضا على "آي باي".

The controversial dress worn by Yorkshire MP Tracy Brabin in Parliament last week sold for just over £20,000 at an online auction yesterday. pic.twitter.com/Yhgde7CY97 — BBC Radio Humberside (@RadioHumberside) February 14, 2020

وكانت برابين، وهي ممثلة سابقة، تعرضت لانتقادات حادة على "تويتر" الأسبوع الماضي بعد ظهورها في مجلس العموم وهي ترتدي الفستان الأسود.

وعلى الفور، قامت عضوة البرلمان بالتعليق على الانتقاد على تويتر، واصفة التعليقات بأنها ذات طبيعة جنسية.

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not....

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.



Who knew people could get so emotional over a shoulder... 🙄 https://t.co/sTWWiEY2TF — Tracy Brabin MP 🌹 (@TracyBrabin) February 4, 2020

"واجبنا التصدى للتمييز الجنسي"

وخلال ظهورها في برنامج حواري تلفزيوني، قالت إن التركيز على ملابسها كان "سخيفا" لكنها أضافت "من واجبنا أن نتصدى للتمييز الجنسي اليومي".

وفي ظهور تلفزيوني آخر، قالت برابين إن "التعليقات المثيرة كانت مروعة للغاية وذات طبيعة جنسية".

'The vitriolic comments were so shocking and so sexualised, I couldn't get my head around it.'



Shadow Culture Secretary @TracyBrabin talks about 'shouldergate' and raising money for Girl Guiding by selling the infamous dress that hit the headlines.#GMB pic.twitter.com/9tdAboaRKU — Good Morning Britain (@GMB) February 11, 2020

وعن عرض فستانها للبيع لصالح الأعمال الخيرية، قالت السياسيّة البريطانية إنها اختارت جمع الأموال من أجل "جمعية مرشدات الكشافة" بسبب عمل الجمعية "الهائل" فيما يتعلق بالمساعدة في تطوير ثقة الفتيات الصغيرات واحترامهن لذاتهن - وهو أمر يمكن أن يتأثر بشكل خاص بوسائل التواصل الاجتماعي.