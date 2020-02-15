حفلات عرس وعروض زواج في "تايمز سكوير" بنيويورك في عيد الحب... صور

أقيم في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية أمس الجمعة احتفالا بمناسبة عيد الحب للعام الثاني عشر، طغت عليه مظاهر الرومانسية.

وينظم في الساحة حفلي عرس كما سيجتمع مئات الأزواج داخل الساحة الشهيرة.

Times Square was transformed into the ultimate wedding venue for Valentine's Day.https://t.co/E6gNupheEI pic.twitter.com/TSeALjXfH6 — News 10 (@KTVL) February 15, 2020

ومن المتوقع بث عروض زواج مفاجئة على اللوحات الالكترونية الشهيرة داخل الساحة، بحسب "رويترز".

Times Square was transformed into the ultimate wedding venue for Valentine's Day.https://t.co/E6gNupheEI pic.twitter.com/TSeALjXfH6 — News 10 (@KTVL) February 15, 2020

وأقام موقع تنظيم حفلات الزواج "نوت" منصة للزهور تتيح للمارة شراء باقاتهم المفضلة.

The 2020 Times Square Valentine Heart Installation “Heart Squared” will be on display in New York through the end of February. Photo © Ian Douglas https://t.co/xSMPW7CbXy pic.twitter.com/dcts2j10YK — Architectural Record (@ArchRecord) February 14, 2020

وقالت مايشا ريتش التي تستعد للزواج للصحفيين "التقينا ونحن نلعب ’كول اوف ديوتي’ على شبكة بلاي ستيشن. وقد رآني على الانترنت في فيسبوك بعد ذلك... وها نحن هنا الآن بعد تسعة أعوام".