فساتين من "شوكولاتة" في عرض أزياء

ارتدت عارضات أزياء أثوابا من "الشوكولاتة"، في عرض جمع بين مصممي الأزياء الراقية ومنتجي وبائعي الشوكولاتة الفاخرة، على ممشى في بروكسل ليلة الخميس الماضي.

وأفادت وكالة "رويترز"، مساء أمس، الجمعة، أن معرض "صالون دو شوكولا" السنوي في بروكسل، استضاف عرضا للأزياء تضمن سترة ملونة بها بتلات من الشوكولاتة البارزة من القماش.

وقالت مصممة الأزياء، سيكستين آن دي مولينا "هذا مزيج من الأزياء الراقية والشوكولاتة البلجيكية"، مضيفة أنها قضت خمسة أشهر في العمل على هذا التصميم الذي يضم ألف قطعة من الشوكولاتة.

وأضافت "إنه في بعض الأحيان، يكون من الصعب تحديد أي جزء من الفستان هو في الواقع شوكولاتة وأي جزء منه ملون".

وشمل العرض فستانا آخر مزينا بالشوكولاتة مستوحى من أقنعة المهرجانات، بينما كان هناك زي ثالث عبارة عن فستان طويل بالألوان البني والبني الفاتح والأحمر ويشبه المشغولات اليدوية.

وبجوار عرض الأزياء أقيم معرضا للشوكولاتة يستمر ثلاثة أيام، ويضم ورش عمل وفرصة لتذوق المنتجات ومناقشات، حيث يقدر منظم العرض جيرارد بالاسيوس، أنه سيجذب نحو 25 ألفا من المشاهدين والمشاركين.