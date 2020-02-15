الفيفا يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

كشفت صحيفة بريطانية النقاب عن مشاركة اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في أوليمبياد طوكيو 2020.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء أمس، الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد كشف، بشكل رسمى، عن إمكانية منع فريق ليفربول، محمد صلاح، من المشاركة في الأولمبياد المقبلة.

ومن المقرر أن تقام أوليمبياد طوكيو خلال الفترة بين يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام الجاري، تزامنا مع بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" 2020-2021.

ونقلت الصحيفة البريطانية على لسان متحدث رسمي باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أن مسابقة كرة القدم الأوليمبية للرجال، وكذلك جميع بطولات الفيفا التي بها شروط تتعلق بسن اللاعبين غير مدرجة في خريطة المباريات الدولية للرجال خلال الفترة من 2018 وحتى 2024، ما يعني أن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن اللاعبين للمشاركة في البطولة.

Egypt have confirmed their plans to name Liverpool star Mohamed Salah in their squad for this summer's Olympic Games in Tokyo.



U23 coach Shawky Gharib has said Salah will be one of three senior stars named in their squad for the prestigious event. https://t.co/EKRFY497Ec — Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 12, 2020

ونوهت الصحيفة إلى أن يورغن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، سبق أن أعرب عن أمنيته فى عدم مشاركة محمد صلاح مع المنتخب المصري لكرة القدم، خلال أوليمبياد طوكيو 2020، لعدم خسارته في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يتزامن مع دورة الألعاب الأولمبية.

وسبق أن كشف رامي عباس، وكيل أعمال نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، موقفه من الانضمام للمنتخب الأوليمبي المصري.

ونشر عباس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الأربعاء الماضي، نفى من خلالها اتخاذ قرار بشأن مشاركة مهاجم ليفربول في أولمبياد طوكيو، الصيف المقبل.

وجاء نفي رامي عباس ردا على تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء اليوم نفسه، جاء فيه أن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي المصري في أولمبياد طوكيو.

No decision has been made yet. https://t.co/r6uvOAW7kB — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) February 12, 2020

وكتب عباس تعليقا على الصحيفة البريطانية، قائلا:

لم نتخذ قرارا بعد بهذا الشأن.

ويشار إلى أن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، قد صرح، الثلاثاء الماضي، أنهم استقروا على اختيار محمد صلاح ضمن المنتخب المصري المشارك بالأولمبياد، لكنه نفى أن يكون قد توصل إلى اتفاق بشأن تواجد اللاعب من عدمه.

ولا يحق للمنتخب الأولمبي استدعاء لاعب للمشاركة بالأولمبياد دون الحصول على موافقة ناديه، الذي يمتلك كامل الحق، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في منعه من اللعب للمنتخب الأولمبي.