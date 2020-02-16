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    شاب يلتقط صورة سيلفي في قطار الشرق السريع، 10 أبريل/ نيسان 2018

    صور "سيلفي" تتسبب بحالات وفاة أكثر من القرش

    © REUTERS / Umit Bektas
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    شارك 2023 شخص في دراسة حول مخاطر التقاط صور "السيلفي" حيث أيد حوالي 40 في المئة من المشاركين موافقتهم على تعريض حياتهم للخطر من أجل الحصول على لقطات ناجحة.

    أجرى خبراء في شركة مختصة في صناعة اكسسوارت الهواتف الذكية، دراسة حول مخاطر صور "السيلفي" وعدم الالتزام بقواعد الأمان عند التقاط صور في أماكن خطيرة.

    وأكد أكثر من 40 في المئة ممن شملهم الاستطلاع رغبتهم في المخاطرة وتعريض حياتهم للخطر رغبة في الحصول على صور مذهلة.

    واتضح أن أكثر من نصف ممن شملهم الاستطلاع على استعداد للوقوف على حافة هاوية من أجل الحصول على لقطة مثالية، بحسب مانشرت صحيفة "نيويورك بوست".

    كما أظهرت الدراسة أن 11 في المئة من الأشخاص تعرضوا لإصابات عند التقاط صور "سيلفي"، وقد تعرضوا للسقوط من أماكن مرتفعة أو عن الدراجات.

    وكان سائح قد تعرض في مارس/آذار الماضي لهجوم من قبل نمر أمريكي في ولاية أريزونا، رغبة في الحصول على لقطة مميزة مما أدى لإطلاق النار من أجل إبعاد النمر.

    ونشرت مجلة "طب الأسرة" الهندية في وقت سابق إحصائية حول عدد الوفيات في حوادث تتعلق بأخطاء شخصية من العام 2011 ولغاية 2017، حيث توفي 259 شخصا من جميع أنحاء العالم، منها 137 حالة وفاة بسبب صور "سيلفي" مقابل 50 حالة وفاة تسببت بها هجمات أسماك القرش.

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