ريال مدريد يستعد لالتهام سترلينغ

كشفت صحيفة بريطانية النقاب عن استعداد فريق ريال مدريد الأسباني للتعاقد مع رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء أمس، السبت، بأن نادي ريال مدريد وجه سهامه نحو سترلينغ، من أجل التعاقد معه عقب إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركات الأوروبية لمدة عامين بداية من الموسم المقبل.

وأوردت الصحيفة أن النادي الملكي خطط بالفعل للتعاقد مع سترلينغ مقابل 180 مليون جنيه إسترليني، قبل قرار الاتحاد الأوروبي بإيقاف مانشستر سيتي، والآن من الممكن للفريق الأسباني التعاقد مع سترلينغ.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الفريق الإنجليزي سيتعرض لخسارة كبيرة بغيابه عن دوري الأبطال، بعد قرار الاتحاد الأوروبي، إذ سيفقد 170 مليون جنيه إسترليني يحصل عليها نظير مشاركته، ودون هذا الدخل لن يستطيع الوفاء برواتب لاعبيه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفريقين، ريال مدريد ومانشستر سيتي، سيلتقيان يوم الأربعاء المقبل، في مدريد، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وهي فرصة طيبة لإظهار نية الفريق الملكي في التعاقد مع سترلينغ.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" قرر استبعاد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن المشاركة في جميع المنافسات الأوروبية لمدة عامين.

جاء في بيان "ويفا"، أن "النادي الإنجليزي ارتكب انتهاكات خطيرة لقواعد الترخيص واللعب النظيف المالي من خلال المبالغة في تقدير إيرادات رعايته في تقريري عامي 2012 و2016".