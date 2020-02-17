دخول استعراضي لترامب بسيارته "الوحش" في سباق للسيارات... فيديو

وقام سائق ترامب بلفة كاملة في المضمار بالسيارة الرئاسية المعروفة باسم "الوحش" وسط هتافات المشجعين، وذلك بعد تحليقه بطائرته الرئاسية فوق الحشد.
#DAYTONA500 pic.twitter.com/fT8L0EZqXh— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2020
وقام ترامب بدور رئيس السباق الذي يجري في ولاية فلوريدا وذلك في خطوة لتعزيز جهوده على مستوى الولايات المتحدة لإعادة انتخابه.
EARLIER: Crowd cheers as Air Force One, containing President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, fly over of the Daytona speedway. #DAYTONA500 pic.twitter.com/xv4J25EwkE— The Hill (@thehill) February 17, 2020
وأعطى ترامب إشارة البدء للسباق، أمام حشد من نحو مئة ألف شخص، قائلا "أيها السادة أديروا محركات سياراتكم".
President Trump: "These fierce competitors will chase the checkered flag... and make their play for pure American glory. And that's what it is, pure American glory." #Daytona500 https://t.co/U0aSBofUsl pic.twitter.com/qcE8OjWlfN— The Hill (@thehill) February 17, 2020
ويعد الكثير من القاعدة المحافظة المؤيدة لترامب من محبي سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات.
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