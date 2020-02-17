تكلفة إنتاجه 1.6 مليار دولار… تعرف على وظيفة "أقوى كمبيوتر عملاق" في العالم 

وقال وزير الأعمال والطاقة البريطاني، ألوك شارما، إنه بفضل تمويل حكومي بقيمة 1.2 مليار جنيه استرليني (1.6 مليار دولار) سيتم تطوير أحدث أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم.
وظيفة أقوى كمبيوتر في العالم؟
وسيعمل الجهاز الجديد على جعل التنبؤات الجوية والمناخية أسرع وأكثر دقة، مما يساعد المطارات على التخطيط لمواجهة اضطرابات السفر أو حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، حسبما جاء في بيان وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية.
وقالت الوزارة إن معرفة موقع وتوقيت حدوث عواصف سيساعد أيضا صانعي السياسة على تحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات في المناخ العالمي.
يستوعب 600 عام من الأفلام العالية الدقة
وأضافت الحكومة البريطانية إن الحاسوب العملاق، الذي ستديره هيئة الطقس بالبلاد للمساعدة في التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة، سيحل محل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية بالهيئة التي ينتهي أجل استخدامها أواخر عام 2022.
وسيزيد الحاسوب الجديد من قدرات الحوسبة في مكتب الأرصاد الجوية البريطانية بستة أضعاف على الأقل.
يشار إلى أن الحاسوب الحالي لهيئة الطقس يحتوي على مساحة تخزين كافية لاستيعاب ما يزيد عن 100 عام من الأفلام العالية الدقة، ويستقبل أكثر من 215 مليار ملاحظة حول الطقس من جميع أنحاء العالم يوميا.
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