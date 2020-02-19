اتحاد الكرة المصري يكشف موقفه الأخير من تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

أكد اتحاد الكرة المصري، أن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك ستقام في موعدها يوم 24 فبراير / شباط الجاري.

وقال عضو اتحاد الكرة، محمد فضل، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري ستقام في موعدها يوم 24 فبراير الجاري، مشددا على عدم وجود نية لتأجيلها.

وأضاف فضل، أن التمسك بإقامة المباراة في موعدها يأتي من منطلق الحفاظ على انتظام المسابقة وانتهائها في الوقت المحدد، حتى تحصل الأندية على راحة كافية قبل انطلاق الموسم الجديد، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع" المصري.

وتابع فضل، أن اتحاد الكرة يرغب في إقامة المباراة بحضور جماهيري ولكن الأمن قرر إقامتها بدون جمهور، مؤكدا احترامه لقرار الأمن، وأشار إلى أن تأجيل القمة سيفتح الباب أمام مزيد من التأجيلات ما يهدد بعدم استقرار المسابقة.

ويستعد قطبي الكرة المصرية لمباراة مرتقبة في السوبر المصري، مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد، بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وطلب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي عبر تصريحات إعلامية إرجاء لقاء قمة الدوري المؤجل من الجولة الرابعة للدوري، من أجل الإعداد لمباراتي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدها بأيام.

وينتظر الزمالك مجموعة مباريات قوية حيث سيواجه الأهلي مرتين في السوبر والدوري في أقل من أسبوع ثم ينتقل بعدها لمواجهة الترجي التونسي مرتين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.