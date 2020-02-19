خلال 48 ساعة... شرطة دبي تضبط عصابة منظمة وتسترد مجوهرات قيمتها 20 مليون درهم

ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم، الأربعاء، أن شرطة دبي ألقت القبض على السارقين من فيلا مستثمر أوروبي بعد 48 ساعة فقط، من تلقي البلاغ، قبل هروبهم بالكنز الثمين خارج الدولة.

ونقلت الصحيفة على لسان مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن فريق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بذل جهدا كبيرا للقبض على المتهمين وإعادة المسروقات إلى صاحبها خلال هذا الزمن القصير.

وأشارت الصحيفة إلى أن العصابة التي قامت بسلسلة من السرقات، تتكون من 5 آسيويين، 4 رجال وامرأة، دخلوا الإمارات بتأشيرات زيارة بغرض السرقة.