مصري عمره 80 عاما يتطوع للعمل مدرسا

تقدم مسن مصري، يبلغ من العمر 80 عاما، للعمل كمدرس متطوع في إحدى المدارس بمحافظة قنا في صعيد مصر.

أعلنت الإدارة التعليمية بمدينة قوص جنوبي قنا، اليوم الأربعاء، استلام أوراق الحاج طايع غلاب 80 سنة وعلي المعاش ضمن المتقدمين، للعمل كمتطوعين في المدارس لسد العجز، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وصرح المتحدث الإعلامي لمديرية التعليم قائلا "إن هذا يأتي طبقا لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي أعلنه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين بداية فبراير/ شباط الجاري".

ونص القرار على فتح الباب أمام الحاصلين علي المؤهلات التربوية، للتطوع في التدريس بعض المواد التي بها عجز طبقًا لاحتياج كل إدارة تعليمية.

وأشاد مدير الإدارة التعليمية بالحاج فاروق غلاب، ورغبته في التدريس رغم كبر سنه، الذي تجاوز الثمانين عاما، "إلا أنه يرغب في العطاء لخدمة أهل قريته، إيمانا منه بدور التعليم في خلق أجيال صالحة لخدمة الوطن وتقدمه".

وأكد أن باب التطوع مفتوح لمن يرغب في العطاء من التربويين والخبرات المهنية، للاستفادة منهم ودعم الخبرات التربوية بين الأجيال.

ومن جانبه صرح الحاج فاروق طايع أن قريته لم تكن بها مدرسة قديما وكان عليه أن يذهب لقرية مجاورة لتلقي العلم بالقرى القريبة، مؤكدا أنه من مواليد قرية المقربية، شمال مركز قوص عام 1940، حصل في بداية حياته علي شهادة فنية متوسطة عام 1959، أهلته للعمل وقتها كفني بشركة مصانع سكر قوص، واستطاع خلال عمله بالتعليم العام أن يحصل علي ليسانس الآداب والتربية في اللغة العربية عام 1981.