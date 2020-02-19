وفاة شخصين بانهيار في القاهرة... فيديو

توفي شخصان، اليوم الأربعاء، بانهيار عقار في منطقة الشرابية، بوسط القاهرة.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن العقار تعرض للانهيار، مساء اليوم، وأسفر عن وفاة شخصين، تم انتشال جثتيهما من تحت الأنقاض.

من جهتها تكثف قوات الحماية المدنية بالعاصمة المصرية جهودها في البحث عن أي مصابين آخرين تحت الأنقاض.

وورد بلاغ إلى غرفة النجدة بالقاهرة مخطرا بانهيار العقار، وعلى الفور توجهت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ.

وتبين العثور على جثتين لشخصين تصادف تواجدهما داخل العقار أثناء انهياره.