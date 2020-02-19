هاني شاكر عقب قراره ضد مطربي المهرجانات: كلنا في مركب واحد

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أنه لن يتم منح أي تصاريح لمطربي المهرجانات بشكل نهائي.

قال هاني شاكر في تصريحات تلفزيونية، إنه سيتم التعامل بشكل قانوني حال مخالفة القرار بالغناء في المنشآت السياحية.

وتابع شاكر: "الدولة تريد الفن بصورة أحلى وأجمل وأمتع وأنظف بشكل كبير. تلقيت العديد من الاتصالات لتهنئتي على هذه الخطوة".

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أنه تلقى اتصالات من وزراء وأعضاء مجلس الشعب ورجال أعمال، وعلى رأسهم إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وأتم هاني شاكر "كلنا في مركب واحد والكل يقف معنا".

يذكر أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر يوم الأحد الماضي قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات.

وأتى القرار عقب ساعات من حفل أحياه الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال في ملعب القاهرة، أثار موجة كبيرة من الغضب.