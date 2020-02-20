روجر فيدرير يغيب عن بطولات التنس القادمة

وقال فيدرير، عبر صفحته على فيسبوك، إن ركبته اليمنى كانت تؤلمه منذ فترة قصيرة، ما استلزم إجراء جراحة في سويسرا أمس الأربعاء.

وأوضح فيدرير في منشوره قائلا: "تؤلمني ركبتي اليمنى منذ فترة وجيزة، كنت أتمنى أن يذهب الألم، لكن بعد الفحوصات والتشاور مع فريقي، قررت أمس الخضوع لجراحة بالمنظار في سويسرا، وأكد الأطباء بعد الجراحة أن ما فعلته كان القرار الأصح، كما أكدو ثقتهم من شفائي الكامل".

وتابع فيدرير "نتيجة للجراحة، للأسف سأغيب عن بطولات: دبي، وإنديان ويلز، وبوغوتا، وميامي، وفرنسا المفتوحة". وأعرب فيدرير عن امتنانه لكل شخص قدم له الدعم، واشتياقه للعودة إلى الملاعب قريبا.

وكان حامل اللقب، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، قد فاز على فيدرير بنتيجة 3 مجموعات مقابل لاشيء (7-6 و6-4 و6-3) ليبلغ نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس.