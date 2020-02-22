تحذير… محادثات "واتسآب" الخاصة يمكن كشفها بطريقة سهلة وتعرضك للخطر

جاء ذلك بعد أن اكتشف الصحفي في إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية جوردان وايلدون، أن استخدام ميزة "دعوة إلى مجموعة عبر الرابط" في التطبيق تتيح لمحرك البحث أن يقوم بفهرستها.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.



The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q — Jordan Wildon (@JordanWildon) February 21, 2020

ويسهّل ذلك العثور على بعض المجموعات الخاصة فقط من خلال بحث بسيط عبر "غوغل"، ما يعني أنه يمكن لأي شخص بشكل عشوائي اكتشاف مجموعات المحادثة والانضمام إليها، وبعد الانضمام، يمكن رؤية المشاركين وأرقام هواتفهم.

وقد لاحظت المطورة جين مانشون وونج أن غوغل تقدم حوالي 470 ألف نتيجة بحث لعناوين URL chat.whatsapp.com التي تُستخدم دعوات لمجموعات المحادثات.

A misconfiguration by WhatsApp enabled ~470k Group Invite links to be indexed by search engines



It should’ve been `Disallow`ed with robots.txt or with the `noindex` meta tag



thanks @JordanWildon for the tip https://t.co/CJxjJ5qyfh pic.twitter.com/FrW1I9Y8vs — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 21, 2020

ولا يعد ذلك خللا في التطبيق، إذ تقوم غوغل بفهرسة روابط الدعوة إلى محادثات مجموعات واتساب الخاصة، بحسب تقرير شركة الإعلام والبث الأمريكية "فايس (Vice)".

يقول "واتسآب" عن عملية الفهرسة:

"على غرار أي محتوى يتم مشاركته في القنوات العامة القابلة للبحث، يمكن العثور على الروابط التي يتم نشرها بشكل عام على الإنترنت بواسطة مستخدمي التطبيق الآخرين".

وأضاف التطبيق: "يجب ألا يتم نشر الروابط التي يرغب المستخدمون في مشاركتها بشكل خاص إلا مع أشخاص يعرفونهم ويثقون بهم".

يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم.